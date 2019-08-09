شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن سقوط لواء في الحماية الرئاسية .. وبيان رسمي يكشف تفاصيل ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية ممثلة بالعميد لؤي الزامكي، قائد اللواء، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بلاغ صحفي هام.

وتدوالت عدد من المواقع صحفية نسخة من البلاغ الذي شرح الوضع حول اللواء ومعسكراته، نص البلاغ:

فيما يلي" ناس تايمز" ينشر بلاغ صحفي..

تنفي قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية الاخبار والاشاعات الكاذبة التي تضمنت أخبار عن استشهاد قائد اللواء والسيطرة على معسكر طارق بخور مكسر وجميع الاخبار التي تنشرها مطابخ المجلس الانتقالي عبر اعلامهم ومواقعهم الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

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وتنوه قيادة اللواء أن العميد لؤي الزامكي قائد اللواء في أتم الصحة والعافية والجاهزية والمعنوية القتالية وان معكسر طارق بخور مكسر ما زال تحت سيطرة اللواء.

وتؤكد قيادة اللواء أنها لن تفرط في الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، دولة نظام وقانون يكون نافذاً على الجميع دون تمييز أو محسوبية، وستعمل قيادة اللواء على المساهمة في بناءها بعد القضاء على ميليشيات الحوثي وعفاش في حرب 2015م على عدن وحتي تتحرر جميع المحافظات اليمنية.

وتحذر قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية أي ميليشيات أخرى بأنها لن تسمح للمساس بهيبة الدولة والتمرد عليها واستهداف مؤسساتها وما تقوم به تلك الميليشيات في العاصمة عدن اليوم مرفوض نهائيا وسيكون ردنا قاسي وبجميع الوسائل المفتوحة ولن نتراجع وتغمض لنا عين الا بعد اعادة الامن والاستقرار في عدن عبر مؤسسات الدولة.

رحمة الله على الشهداء، والشفاء للجرحى، ولا نامت أعين المتمردين والجبناء.

صادر عن :

قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية

العميد / لؤي الزامكي

9 أغسطس 2019م