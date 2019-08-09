شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد عاجل للحوثيين على اغتيال شقيق زعيم الجماعة ‘‘إبراهيم الحوثي’’ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي، البدء بملاحقة المتورطين في اغتيال شقيق زعيم الجماعة، المدعو إبراهيم الحوثي.
وتوعدت وزارة الداخلية في حكومة الإنقلابيين (غير معترف بها) في بيان نقلته قناة المسيرة الناطقة باسم المتمردين الحوثيين، وتابعه "ناس تايمز" بملاحقة وضبط من وصفتهم "أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد ابراهيم الحوثي".
وأضافت الوزارة أن ابراهيم بدر الدين الحوثي "اغتالته أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي" حسب ما جاء في النعي، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن عملية الإغتيال.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد حالات التصفيات بين القيادات الحوثية ضمن الصراع على المال والنفوذ وعلى أسس عائلية ومناطقية.
يشار إلى أن هذه أول عملية غامضة تستهدف إحدى أشقاء زعيم الجماعة الحوثية الذي يسيطرون على أجهزة البلد، ويحيطون تحركاتهم بالسرية والتخفي.
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