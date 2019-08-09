شاهد: آلاف رشاشات الرذاذ المائي في مِنى جاهزة ليوم التروية

تعمل آلاف رشاشات الرذاذ المائي، في مشعر مِنى على تلطيف الأجواء وتخفيف شدة الحر على الحجاج. وتستقبل مِنى منذ الليلة الماضية مئات آلاف الحجاج، ورصدت “سبق”، توافدهم المبكر منذ مغرب أمس.
وتعد رشاشات الرذاذ المائي في مشعر مِنى واحدة من وسائل الاهتمام بالحجاج. وتمتد مشاريع الرذاذ المائي بين المشاعر المقدّسة والحرم المكي، ومن بين تلك الأعمدة أعمدة الرذاذ البارد. ووفقاً لما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، فإنه في عام ١٤٣٨ كان هناك في مِنى ٢٥٠٠ عمود من أعمدة الرذاذ و١٢ ألف بخاخ رذاذ مائي.
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