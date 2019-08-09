خلال الأسبوع الحالي .. أرامكو تستأنف محادثات الطرح الأولي

كشفت مصادر صناعية ومصرفية استئناف أرامكو محادثات مع بنوك بشأن طرح عام أولي، قبل نهاية هذا الأسبوع، وستجري على الأرجح مناقشة حول قيمة أرامكو. وقال مصدر يعمل في أحد البنوك العالمية: “الجهود لا تزال ترتكز على تحقيق قيمة أرامكو”. وقال مصدر ثانٍ مقرب من أرامكو: “إن الشركة تعمل على إيجاد سبل لتعزيز قيمتها”.

وأضاف المصدر: “إنهم يدرسون أموراً مثل الحوكمة الداخلية، وكيفية استخلاص قيمة أرامكو، وفي حالة نجاح هيكلة عملية الاندماج مع “سابك” بشكل ملائم فسيرفع ذلك قيمة الشركة”. وكانت أرامكو قد أعلنت بياناتها المالية بعد بيع السندات هذا العام؛ ما كشف صافي ربح ضخم بلغ 111 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بأكثر من الثلث صافي الربح المجمع لأكبر 5 شركات نفطية في العالم “إكسون موبيل، ورويال داتش، شل وبي.بي، وشيفرون، وتوتال”. وبعد الإعلان عن الاستحواذ على “سابك” أصدرت أرامكو أول سنداتها الدولية في أبريل الماضي. وبشراء “سابك” تسعى أرامكو إلى أن تصبح رائدة عالمية في الكيماويات، وهو ما يسهم في تنويع مصادر إيراداتها. وتضخ أرامكو نحو برميل ضمن كل 10 براميل، تنتج على مستوى العالم، وترى أن أنشطة المصب، وهي عمليات تكرير النفط، والبتروكيماويات، ذات أهمية متزايدة في تعزيز الأرباح التي تجنيها عن كل برميل.