الدفاع المدني: خطة للتعامل مع أي طارئ.. ولم يسجل أي حوادث تعكر صفو الحجاج

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي، أن الدفاع المدني عمل منذ فجر اليوم على مواكبة خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى منى من خلال الانتشار الكبير للفرق في محاور الطرق وروافد الطرق المؤدية إلى مشعر منى، وجميع الأنفاق المخصصة للمركبات والمشاة، كما تم انتشار فرق الدفاع المدني السريعة والأساسية ومضاعفة جاهزيتها في المناطق التي قد تشهد كثافة وانتقالًا للحجاج.

وأوضح المقدم الحمادي أنه في ما يخص الأنفاق المخصصة للمركبات والمشاة، تم عمل إجراء احترازي قبل تصعيد الحجاج إلى منى من خلال التأكّد مع الجهات المعنية على سلامة الأنفاق ومخارج الطوارئ ومعالجة الهواء والتهوية والإضاءة الجيدة إضافة إلى استمرار أعمال الرصد الذي ينفذه الدفاع المدني داخل الأنفاق مختلفة الأشكال لأخذ القراءات المختلفة عن تلوث الهواء أو أي غازات أخرى.

وأفاد المقدم الحمادي أن الدفاع المدني لديه خطة للتعامل والتطهير مع أي حادث، من حيث الآليات المخصصة للدفع ومعالجة الهواء في بداية ونهاية أي نفق، علمًا أن هذه الأنفاق تحظى بتمركز فرق الدفاع المدني والتدخل السريع، مبينًا أنه تم دعم أنفاق المشاة وطرق المشاة بفرق الإخلاء الطبي التابعة للدفاع المدني للتعامل مع حالات المشاة الذين يتعرضون للإجهاد ونقلهم إلى نقاط الخدمات الطبية على امتداد طرق المشاة.

في ما يخص الحرم المكي، أوضح المتحدث الرسمي لدفاع المدني أنه تم مضاعفة نقاط الدفاع المدني في ساحات وأروقة الحرم والأدوار العلوية لتقديم خدمات الدفاع المدني، وكذلك في مشعر منى يتم استقبال الحجاج من خلال انتشار نقاط الإشراف الوقائي في المخيمات ويتم التأكد من المحافظة على المستوى الأعلى من الأمن والسلامة، مؤكدًا أن جميع مراكز الدفاع المدني في حالة جاهزية تامة وقيادات وأركان الدفاع المدني يتابعون منذ فجر اليوم وصول الحجاج وحتى اكتمال وصولهم في مشعر منى تنفيذًا لخطة الدفاع المدني.

وأشار إلى أن الدفاع المدني أطلق العديد من الإرشادات التي تعنى بسلامة الحجاج، تختص بالسلامة أثناء استخدام الباصات أو منظومة النقل بشكل عام أيام الحج، والتقيد كذلك بالإرشادات الموجودة في محطات القطار والباصات، وإرشادات السلامة المتعلقة بالمخيمات لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، متمنيًا من الجميع التقيد بهذه التعليمات والإرشادات، مؤكدًا أنه لم تسجيل حتى هذه اللحظة أي حوادث تعكر صفو الحجاج منذ بداية التصعيد وحتى هذه اللحظة.