مدينة الملك عبدالله الطبية تنجح في إجراء 469 عملية قلب لضيوف الرحمن

ارتفع عدد عمليات القلب التي أجريت لحجاج بيت الله الحرام بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، بنسبة ٣٢٪، مقارنة بالعام الماضي.

وكشفت الإدارة الطبية بالمدينة في أحدث إحصائية لها، أنه منذ أول يوم من شهر ذي القعدة وحتى أمس الخميس، تم إجراء 445 عملية قسطرة قلبية، و24 عملية قلب مفتوح، في حين أجريت العام الماضي خلال نفس الفترة 338 عملية قسطرة قلبية و20 عملية قلب مفتوح. حسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضحت الإدارة الطبية بالمدينة، أن هناك عدة اجتماعات تعقد على مدار اليوم بين أطباء القلب وأطباء جراحة القلب يتم خلالها مناقشة حالات المرضى واتخاذ القرارات الطبية حيالها بشكل عاجل. وقد تم تجهيز مركز القلب بالمدينة الطبية بأحدث التقنيات في مجال طب القلب، ويضم كفاءات مؤهلة على مستوى عالٍ، خاصةً أنها تعتبر المرجع التخصصي للمرضى من الحجاج خلال موسم الحج.

ويأتي ذلك نظير الدعم اللا محدود من حكومة المملكة، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، واستنفار وزارة الصحة لطاقاتها وتقديم خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام، استشعارًا منها بعظم المسؤولية المنوطة بها تجاههم، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بيسر وسهولة.

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وفي سياق ذي صلة بخدمة ضيوف الرحمن، أطلقت وزارة الصحة، خمسة مشروعات جديدة من الخدمات الصحية في المشاعر المقدسة؛ حيث أنْهَت مشروع تسجيل مهابط الطيران في مستشفيات: «عرفات العام، والطوارئ في مِنَى، وحراء العام، والنور التخصصي»، كما طوّرت 12 مركزًا صحيًّا بمشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أنَّها أنشأت غرفًا للنفايات الطبية، بتنفيذ 14 غرفة حسب مواصفات مكافحة العدوى، بزيادة غرفتين للنفايات الطبية بالمراكز الصحية في مشعر منى، وغرفتين لمستشفى منى الشارع الجديد، ومستشفى شرق عرفات، مشيرةً إلى تأهيل وعزل بعض المرافق الصحية في مشعر عرفات والانتهاء منها.

وأشارت الوزارة إلى إنشاء صالة الاستعراف في مجمع المعيصم، وفقًا للمعايير والاحتياجات الفعلية، اعتدادًا بالتعاون بينها وبين وزارة الداخلية في حالة الكوارث للتعرُّف على المتوفين، كما تضمَّنت المشروعات، تطوير قسم الطوارئ بمستشفى الطوارئ في منى، برفع الطاقة الاستيعابية في القسم من 12 سريرًا إلى 21 سريرًا، ورفع الطاقة الاستيعابية بقسم الإنعاش من أربعة أسِرَّة إلى ستة أسِرّة، فضلًا عن استحداث أربعة أسرّة بقسم العناية المركزة القلبية.