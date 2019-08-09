اللواء التركي: على قطر مراعاة مشاعر مواطنيها ورغباتهم في أداء الحج

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن المملكة دائمًا ترحب وتتطلع لتمكين المسلمين كافة بغض النظر عن أماكن وجودهم أو حتى علاقاتها مع الدول التي يتواجدون بها، من أداء فريضة الحج.

وأكد اللواء التركي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، أن الحج مسألة استثنائية بالنسبة للمملكة لا ترتبط ولا تتقاطع مع رغبة الحجاج في أداء فريضة الحج وتعمل جاهدة على توفير كل ما يمكن لتيسير وصول جميع المسلمين إلى الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج أو للعمرة أو للزيارة، متمنيًّا من جميع الدول الإسلامية سواء قطر أو غيرها أن تراعي مشاعر مواطنيها ورغباتهم في أداء هذه الفريضة.

وأشار إلى أن أبواب المملكة دائمًا مفتوحة لجميع المسلمين في جميع الأوقات، وهذا ما تعمل عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال مساعيها لرفع الطاقات الاستيعابية لتمكين أعداد أكبر من المسلمين لأداء هذه الفريضة.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي: «إن أي جهة في العالم تضع عراقيل لقدوم ضيوف الرحمن ستتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى».