ضبط 256 مكتبًا وهميًّا تستغل حاجة المواطنين والمقيمين لأداء الحج بالاحتيال

قال المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي بن محمد الشويرخ، إن المرحلة الثانية من خطط وتنظيم إدارة الحشود والخطط المرورية المرتبطة بها بدأت منذ الساعات الأولى لهذا اليوم، وتسير وفق ما خطط له مسبقًا.

وبين أن معظم حجاج بيت الله فضّلوا أداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام، ومن ثم شرعوا إلى التوجه مباشرة إلى مشعر منى، وجميع القيادات المعنية في إدارة وتنظيم الحشود تشترك في عملية إدارة عودتهم وفق ما خطط له مسبقًا.

وأفاد العميد الشويرخ أن المتابعة الجوية ترصد تنقل الحجاج على الطرق الرئيسية، سواء في طرق السير المخصصة للمركبات والحافلات أو طرق المشاة المخصصة لمن يرغب في أن يتجه مباشرة إلى مشعر منى مشيًا على الأقدام.

وأبان أن التقارير التي تُرسل لمركز القيادة والسيطرة تُبشّر بالخير، وتشير إلى أن ما يتم إنفاذه على أرض الواقع هو بالفعل ما تم التخطيط له مسبقًا، معربًا عن تفاؤله للمرحلة الثالثة من خطط وإدارة الحشود والخطط المرورية المرتبطة بها التي سيبدأ تنفيذها من فجر يوم غد، المتعلقة بنفرة الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفة.

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وبين أن الأمن العامّ -إضافة إلى ما يطبقه من خطط أمنية ومرورية في المشاعر المقدسة وخطط السير- يعمل على تنفيذ خطط تتعلق بإحكام تنظيم الحجاج بما ينسجم للطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة والشعائر، ويقوم بضبط حملات الحج الوهمية التي تستغل حاجة المواطنين والمقيمين لأداء الحج بالاحتيال وجمع الأموال بطريقة غير مباشرة.

وأفاد أنه تم ضبط 256 مكتبًا وهميًّا في مختلف مناطق المملكة، وأحيل المسؤولون عنها إلى الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، كما تم إعادة 16.903 أشخاص كانوا ينوون أداء نسك الحج من غير الحصول على تصريح حج نظامي، كما تم إعادة 218.696 مركبة مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج، كما تم الشروع في تطبيق النظام بحق 819 مقيمًا و49 ناقلًا للحجاج بطريقة غير نظامية، كما تم إعادة 476 مقيمًا صدرت رخص الإقامة لهم من خارج العاصمة المقدسة وإعادتهم إلى المكان الذي صدرت منه رخص الإقامة.

وأوضح أن الإجراءات التي تنفذها قوات أمن الحج تهدف إلى إحكام تنظيم دخول الحجاج النظاميين إلى المشاعر المقدسة، وإتاحة الفرصة للحجاج النظاميين بكل يسر واستقرار.