بالصور.. «مسك الخيرية» تعلن تهيئة 4 آلاف متطوع ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن

أتم مركز مبادرات مسك التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، برنامج «مسك المشاعر»؛ لتهيئة المتطوعين المشاركين بموسم الحج، الذي استمر 20 يومًا في 13 مدينة من مختلف أنحاء المملكة؛ حيث استفاد بالبرنامج أربعة آلاف و65 متطوعًا ومتطوعة يعملون تحت مظلة 16 جهة رسمية.

وبدأ برنامج «مسك المشاعر»، بتدريب المتطوعين المسجلين لدى وزارة الحج والعمرة ضمن برنامج «كن عونًا»، ليشمل تدريب المتطوعين المسجلين لدى مختلف القطاعات الرسمية المشاركة بموسم الحج، بينها وزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني ووزارة التعليم والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وحضر المتطوعون ورش عمل تضمنت جلسات تفاعلية عديدة أكسبتهم مهارات ومعارف متنوعة ومتخصصة، فيما بلغ إجمالي ورش العمل التي تم عقدها ضمن البرنامج 195 ورشة عمل حضرها المتطوعون من مختلف المناطق.

وعمل البرنامج الذي أطلق أولى ورش عمله يوم الأحد 18 ذي القعدة 1440هـ، على تأصيل ثقافة التطوع، ومنح الفرد مساحة أكبر في المشاركة بأعمال خيرية، وتمثلت المحاور الأساسية التي ارتكز عليها البرنامج، على مفاهيم التطوع والحج، وأخلاقيات وقيم العمل التطوعي وأخلاقيات متطوع الحج وكذلك التواصل الفعال مع ضيوف الرحمن، بفهم وتقبل الثقافات المختلفة وفنون التعامل مع الحجاج، إضافة إلى منهجية استجابة المتطوع لطوارئ ومشكلات الحج وتقديم الدعم في الظروف المختلفة وتنمية مهارات العمل الجماعي في إدارة الحشود، وربط ذلك كله بشرف المشاركة في الحج والقيمة العظيمة لذلك.

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وبلغ عدد الذكور المستفيدين من برنامج «مسك المشاعر» ألفين و639 شابًا وعدد الإناث ألفًا و426 شابة، تنوعت مجالات عملهم بتنوع تخصصاتهم وخبراتهم فتولى المئات منهم استقبال الحجاج وتوديعهم بالمطارات والمنافذ المختلفة، إضافة إلى خدمات الترجمة والإرشاد وتوجيه التائهين في مختلف المشاعر المقدسة، والمشاركة في التنظيم وإدارة الحشود بالمواقع الحيوية، وكذلك شملت الفرص التطوعية المشاركة في الجوانب الإعلامية بتغطية الموسم ونقل وقائعه إلى العالم، إضافة إلى خدمات الرعاية الصحية بتعدد طرقها، ودعم الجانب النفسي للحجاج، بالحوار وإظهار الود والترحاب بالحجاج ضيوفًا تفتح لهم المملكة ذراعيها كل عام، كما سيشارك المئات من هؤلاء المتطوعين بمساندة أعمال الدفاع المدني وفي تنفيذ عمليات وخطط الإيواء والإخلاء في حال الطوارئ لا قدر الله.

ويسعى مركز المبادرات عبر البرنامج إلى رفع مستوى أداء المتطوعين في تقديم خدمة ذات مواصفات معيارية احترافية وممارسات عالية الجودة تنعكس على ضيوف الرحمن بأثر إيجابي، وتُسهم في تحسين تجربتهم وإثرائها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز ثقافة التطوع وزيادة إسهامات المتطوعين الشباب في خدمة مجتمعهم.

وكان البرنامج عقد ورش عمل في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الطائف، جازان، تبوك، رابغ، الجوف، أبها، الأحساء، القصيم، الخبر، الدمام، والظهران، وتمثلت الجهات التي يعمل تحت مظلتها المتطوعون المستفيدون من برنامج «مسك المشاعر»، وزارات: الحج والعمرة، الصحة، التعليم، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهلال الأحمر السعودي، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وغيرها من الجهات.