الإدارة النسائية بـ«شؤون الحرمين» تطلق حملة «فضائل الأيام والشهور»

أطلقت الإدارة العامة النسائية، برئاسة شؤون الحرمين حملة بعنوان «فضائل الأيام والشهور»، ضمن مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت مديرة الإدارة منيرة بنت عوض الجميعي أن الحملة نُفذت في معرض التوجيه والإرشاد والمصليات النسائية بتوسعة الملك فهد، ومقر سكن العاملات بعدة لغات؛ حيث رحبت الموظفات بالقاصدات، وقدّمن تعريفًا بالأشهر الحُرم وتخصيص الله عز وجل لها بالذكر في محكم التنزيل دون بقية الأشهر.

كما تضمنت الحملة، بيان فضل الأشهر الحرم، والحث على مضاعفة الحسنات واجتناب السيئات تشريفًا لهذه الأشهر وشرحت المشاركات عِظم الشعائر والحُرُمات فيها، والحكمة من التكبيرات ولمحة مبسطة عن الحج مبينة أن عدد المستفيدات من دروس المعرض بلغ ألفًا و681 قاصدة فيما بلغ عدد المستفيدات من دروس المصليات النسائية ألفًا و633 قاصدة و57 عاملة.