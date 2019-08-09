«البلديات» تبدأ استخدام طلاء لخفض حرارة طرق المشاعر وممرات الجمرات

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الجمعة، أن خفض الحرارة أثناء أداء المناسك، لم يعد قاصرًا على الحجاج ومرافقيهم فقط، بل امتد ليشمل طرق المشاعر وممرات الجمرات، لافتة إلى أنها سقت عددًا من طرق المشاة المؤدية إلى منشأة الجمرات طلاء مخصصًا لخفض الحرارة بمساحة تبلغ أكثر من 3 آلاف متر مربع في المرحلة الأولى؛ خدمةً لضيوف الرحمن، وتقليصًا لدرجات حرارة تلك الطرق التي تتدفق من خلالها أفواج الحجيج.

وأشارت الوزارة، إلى أن نتائج الطلاء الذي تم استحداثه في المشاعر المقدسة هذا العام، سينعكس بتخفيض الحرارة ما بين 15-20 درجة مئوية؛ ليتم قياس تلك الدرجات 6 مرات في الدقيقة من خلال حساسات تمت زراعتها في باطن الطبقة الأسفلتية المطلية، بحسب مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي.

وحظي ممشى منطقة «الشعيبين» في مشعر منى بالتجربة الأولى من المشروع الجديد الذي تمتد خطته المستقبلية لطلاء ساحات منشأة الجمرات، وعدد من طرق المشاة بالمشاعر المقدسة بالتعاون مع شركة« SUMITOMO» اليابانية التي تشرف على تنفيذ المشروع.

وتقيس وزارة الشؤون البلدية والقروية تجربتها الجديدة من خلال مسارين مختلفين، أحدهما رضا المستفيدين من خلال استبيانات تتوزع عليهم لقياس رضاهم عن المشروع، فيما تعتمد في مسارها الآخر على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بصفته صاحب اختصاص؛ بهدف دراسة التجربة من جميع جوانبها، ومعرفة أكثر المواقع ملاءمة لتنفيذ مراحل المشروع القادمة.