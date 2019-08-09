تذمر من تأخر اكتمال أحد المشاريع بالباحة

تذمر عدد من أهالي وادي مليل بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، من عدم اكتمال مشروع لدرء السيول على الرغم من انتهائه وتوقف أعماله قبل ما يقارب سنتين ونصف السنة. وقال علي ذاهن الغامدي، أحد سكان الوادي، إن هذا المشروع غير المكتمل أصبح يؤذي السكان بسبب عدم اكتماله، فالطريق مفروش بردم جبلي تضررت منه السيارات، إلى جانب اضطرار بعض الأهالي لسلك طريق الوادي حفاظا على السيارات، مشيرا إلى أن الأهالي طالبوا بإكمال المشروع، وذلك بالبدء بأعمال السفلتة لكن لا يوجد أي تفاعل. من جانبه، قال عبدالمجيد بن محمد، إن هناك مشكلة أخرى تعد أكثر أهمية، فتصميم هذا الحاجز لم يراع تصريف أحد السيول الذي أصبح مجراه من خلال هذا الطريق، والذي أحدث ضررا واضحا في نهاية الطريق، متوقعا غلق الطريق في حال لم يتم تدارك الأمر، بل وقد يؤثر حتى على سقوط أعمدة الإنارة بسبب الحفريات التي يحدثها مرور هذا السيل. من جهته، أوضح رئيس بلدية محافظة المخواة مفلح بن عشق، أن تكملة هذا الجدار مدرجة في مشروع درء أخطار السيول، وأن مشروع السفلتة تحت إجراءات الترسية.



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