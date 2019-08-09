اختتام مهرجان العسل الدولي الـ12 بالباحة

أسدل مهرجان العسل الدولي الـ12 في الباحة فعالياته، الذي نظمته جمعية النحالين التعاونية في المنطقة خلال الفترة من 01 ذو القعدة وحتى 7 من الشهر الحالي. وشهد الحفل تأخرا كبيرا عن وقته بسبب عدم اكتمال المسرح. من جانبه، ألقى رئيس جمعية النحالين رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدكتور أحمد بن عبدالله الخازم، كلمة شكر فيها أمين المنطقة على رعايته حفل اختتام المهرجان، كما قدم شكره لأمير منطقة الباحة على رعايته لحفل افتتاح مهرجان العسل. وأكد أن المهرجان شهد مشاركة قرابة 40 طناً من العسل المتميز، وإقامة المنتدى العلمي الذي استمر 3 أيام، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الفعاليات الترفيهية التي استهدفت الأسرة والطفل وحظيت بحضور كبير من الجمهور.



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