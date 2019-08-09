رصدت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير أحد المطاعم الشهيرة في مدينة أبها تديره مجموعة من العمالة تبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الفرق الرقابية رصدت 21 مخالفة بلدية صحية على أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها. وأفاد الحميدي بأنه خلال البحث في المطعم تبين وجود عدة ملاحظات، منها عدم وجود رخصة، كذلك عدم وجود شهادات صحية للعاملين في المطعم وتدني مستوى النظافة للمطعم والعاملين فيه، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين، إضافة إلى ضبط نحو 500 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ومواد غذائية أخرى ظهرت عليها علامات التعفن. ونوه بأنه تم عمل محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة للاشتراطات الصحية لوحدة الضبط، إضافة إلى تحرير إغلاق المحل وإشعاره بضبط مخالفة وغرامة بذلك لتطبيق النظام بحقه، مؤكدا أن الأمانة لن تتوانى عن تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها. ودعا الحميدي ‏المواطنين والمقيمين إلى مشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية أخرى، وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940). ‏ من جانب آخر، تفقد الحميدي مسلخ الأمانة النموذجي بمدينة أبها بمرافقة وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله المصلح. واطلع خلال زيارته على جاهزية المسلخ وسير العمل وطاقته الاستيعابية ومدى استيفائه الاشتراطات الصحية، متفقدا صالات الذبح والآلية المتبعة في تشغيل المسلخ خلال أيام عيد الأضحى. كما اطلع على المرافق وحظائر المواشي والمراحل التي تمر بها الذبائح، وطرق الكشف البيطري للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أطعمة ولحوم مجهولة بأحد مطاعم أبها المشهورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.