حج / جامعة الأمير سطام تنظم برنامجاً تثقيفياً للحجاج وتهديهم "حقائب صحية"



الخرج 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

شاركت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز في خدمة حجاج بيت الله الحرام خلال مرورهم بمدينة الحجاج بالخرج، وذلك بإعداد برنامج تثقيفي صحي، في إطار دورها الرائد في الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية والتزامها الدائم بدعم المناسبات الوطنية.

وشمل البرنامج تقديم أفلام توعوية وكتيبات ونصائح طبية بمشاركة طلاب كلية الصيدلة، وأُهدي كل حاج حقيبة صحية تحتوي على مواد للإسعافات الأولية.

ونفذت كلية الصيدلة في الجامعة البرنامج، بإشراف عميد الكلية الدكتور أحمد بن سليمان العليوي، الذي أكد أن البرنامج التطوعي يأتي ضمن أهداف الكلية لتطوير مهارات الممارسة الصيدلانية للطلاب، وتوظيف المخرجات التي حصلوا عليها بعد سنوات من الدراسة الأكاديمية، بما يخدم المجتمع ويؤهلهم لممارسة الحياة العملية فور تخرجهم، موضحا أن الكلية تخطط لإقامة هذا البرنامج بصورة سنوية وتطويره عاماً بعد آخر.

من جانبها وكيلة كلية الصيدلة لشؤون الطالبات أوضحت الدكتورة حنان بنت عبد الله البلوي التي شاركت في الإشراف والإعداد للبرنامج، أن هذا البرنامج يأتي ضمن منظومة الأعمال التطوعية للجامعة ومبادراتها المختلفة نحو المجتمع، وقالت : إن طلاب وطالبات الكلية المشاركين في البرنامج تم تهيئتهم وإرشادهم لأهم قواعد العمل التطوعي (الحقوق والواجبات) بما يضمن إيصال رسالة الجامعة وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

انتهى

19:20ت م

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