السعودية اليوم / الأمم المتحدة : أكثر من نصف مليون لاجئ من الروهينجا يحصلون الآن على وثائق هوية



الأمم المتحدة 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 500.000 الف لاجئ ولاجئة من الروهينجا من ميانمار قد تم تسجيلهم حتى الآن للحصول على وثائق هوية في عملية تسجيل مشتركة بين سلطات بنجلاديش والمفوضية المعنية بأوضاع اللاجئين.

وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيتش في مؤتمر صحفي اليوم: "بالنسبة لكثير من هؤلاء اللاجئين" هذه هي المرة الأولى التي يحصلون فيها على بطاقة هوية" معلنًا أن سلطات بنجلاديش ومفوضية شؤون اللاجئين تصدران بطاقات "بيومترية" – أو بيولوجية – مضادة للتزوير والاحتيال، لجميع اللاجئين الذين تم التحقق منهم والذين تجاوزوا سن الـ 12 عامًا.

وأوضح ان التسجيل الشامل الذي يتم في وقت واحد في جميع مستوطنات اللاجئين في كوكس بازار، يهدف إلى ضمان دقة البيانات المتعلقة باللاجئين في بنجلاديش، و"منح السُلطات الوطنية والشركاء في المجال الإنساني فهما أفضل للسكان واحتياجاتهم" وسوف تساعد البيانات الدقيقة الوكالات الإنسانية في تخطيط برامجها لتوجيه مساعداتها نحو من هم في حاجة ماسة إليها، خاصة لذوي المتطلبات الخاصة، مثل النساء والأطفال الذين يرعون أسرهم وذوي الإعاقة.

وقد أطلقت المفوضية الأسبوع الماضي ما أسمته بآلية التوزيع الشاملة في مستوطنات اللاجئين في كوكس بازار، وذلك باستخدام نفس هذه البيانات البيومترية التي تم جمعها خلال عملية التسجيل، فمن خلال التحقق من بصمات الأصابع أو فحص القزحية (العين)، تعمل هذه الآلية على تسريع عمليات توزيع المساعدات الآمن من الاحتيال، ويمكن أن يستخدمها الشركاء لضمان عدم وجود تداخل في المساعدات، ولضمان عدم استبعاد أي شخص.

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18:56ت م

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