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فيديو.. جهود تتضافر لانتقال الحجاج إلى مشعر منى
متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة
تضافرت جهود كافة الجهات المعنية لانتقال حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة من المنطقة المركزية إلى مشعر منى.
اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة 1440هـ إلى مشعر منى؛ لقضاء يوم التروية بها اقتداءً بهدي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يتوجه الحجيج إلى مشعر عرفات للوقوف به.
ورافق توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى، الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم الذين تابعوا توجه الحجاج إلى منى عبر الطرق الفسيحة والأنفاق والجسور التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ ترتبط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة بشبكة طرق عديدة، إضافة إلى الأنفاق والطرق الخاصة بالمشاة التي زودت بجميع ما يحتاجه الحاج وهو في طريقه إلى منى.
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