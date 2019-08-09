الفريق الحربي: انسيابية كاملة في تفويج الحجاج من مكة إلى منى

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أن حركة تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى منى لقضاء يوم التروية اتسمت بالانسيابية الكاملة على كافة المحاور، كما كانت اعتيادية بشكل كامل على محاور الدخول إلى مكة المكرمة، لافتًا إلى أنه تم وصول أكثر من مليون و100 ألف حاج إلى منى ووصول حوالي100 ألف حاج إلى عرفات، فيما يتبقى حدود 800 ألف حاج مرتب تصعيدهم يوم غد السبت إلى صعيد عرفات مباشرة.

وأضاف في تصريح له من مركز القيادة والسيطرة في منى بمقر الأمن العام لمراقبة حركة الحشود إلى المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة ومن ثم حركتها للخروج منه إلى منى، أن الحالة الأمنية بين الحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالة تعكر صفو الحجاج وأمنهم واستقرارهم، راجيًا من الله عز وجل أن ينتهي موسم الحج بدون حدوث أي حالات مزعجة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعله حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا وعودة حميدة إلى أوطانهم سالمين غانمين، بعد أن يمنَ الله عليهم بإتمام المناسك في ظل ما وفرته وتوفره الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من كريم العناية وحسن الاهتمام بضيوف بيت الله العتيق وبما يتواكب مع توجيهات ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الذي يتابع شخصيا كافة تحركات الحجاج في جميع مناطق الحج.

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وقال مدير الأمن العام: نحن الآن في مراحل تنفيذ الخطط التشغيلية والتنظيمية والوقائية واليوم بدأنا في تنفيذ الخطة الأولى للتصعيد إلى منى وتصعيد جزء من الحجاج إلى عرفة، والخطط تنفذ وفق ما رسم لها ويتوقع أن تكون خطة التصعيد ليوم غد إلى عرفات في وقت قياسي، ومتفائلين أن يكون حج هذا العام متميزًا بكل المقاييس، لافتًا إلى أن الجميع في هذه البلاد المباركة يتعامل مع كل من يفد إلى المملكة بكل حب وتقدير فهو ضيف الرحمن وضيف على الدولة وضيف على أبناء البلد من رجال الأمن وغيرهم، حيث يجب أن يتفرغ للعبادة، موضحًا أن من يحاول المساس بأمن الحجاج أو الوطن فسيجد التصدي بكل حزم لأن أمن الوطن والحجاج خط أحمر لا يمكن أن يسمح فيه، ولا يمكن لأحد أن يساومنا فيه.

وأفاد بأن رجال الأمن في كل عام يكتسبون الكثير من التجارب في تقديم الأعمال الإنسانية تجاه ضيوف الرحمن، حيث تعمل جميع قوات الأمن في كافة المشاعر وتحرص على تقديم مهامها وواجباتها نحو الحجاج ومنها تقديم الأعمال الإنسانية التي يتميز بها أفراد الشعب السعودي، سواء من رجال الأمن أم من غيرهم؛ استشعارًا منهم بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه ضيوف بيت الله العتيق.