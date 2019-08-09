بدء تفويج 6500 حاج وحاجة من ضيوف الملك إلى مشعر منى

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، في تفويج (6500) حاجّ وحاجة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة استعداد للوقوف بمشعر عرفة في اليوم التاسع.

وسخرت وزارة الشؤون الإسلامية جميع إمكاناتها لخدمة الحجاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، وهيأت أسطول كامل من الحافلات الحديثة والسيارات الخاصة لنقلهم إلى المشاعر المقدسة، وبلغ عدد الحافلات التي جهزتها الوزارة (130) حافلة حديثة مزودة بالشاشات التفاعلية لإرشاد الحجاج بلغات متعددة عالمية، و(50) سيارة خاصة، و(10) سيارات إسعاف مجهزة بجميع الاحتياجات الطبية، إلى جانب تأمين العشرات من الكوادر البشرية المؤهلة لتنفيذ خطة التفويج والإرشاد داخل المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ووزعت وزارة الشون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج ما يقارب 7000 حقيبة متوسطة الحج تحوي طاقم عناية شخصية ومظلة يدوية وحقيبة صغيرة لحمل الأغراض الخاصة بالحج، وذلك لتسهيل عملية تنقلهم داخل المشاعر المقدسة.

يذكر أن عدد المستضافين هذا العام 1440هـ في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بلغ “6500” حاجاً وحاجة، من 79 دولة من مختلف قارات العالم، يمثلون شخصيات إسلامية من دعاة وعلماء ومفتين ومسؤولين وأسرالشهداء والمصابين.