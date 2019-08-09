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إقبال كبير على أسواق الماشية في الرياض وهكذا تختار الأضحية
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت أسواق الماشية، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من سّكان العاصمة الراغبين بشراء أضاحيهم.
ونشرت أمانة منطقة الرياض صورًا تبين الإقبال الكبير على شراء الأضاحي في المنطقة.
جدير بالذكر أنه يجب ذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة والمصرح لها، وعدم إطعامها قبل الذبح بـ12 ساعة، مع أفضلية تقديم الماء لها بشكل مستمر؛ كون ذلك يساعد على تقليل الفضلات وتسهيل عملية السلخ، إضافة إلى ضرورة التأكد من جودة أدوات الذبح ونظافتها، والحرص على ارتداء القفازات وغطاء الرأس والألبسة المخصصة لذلك، مع اختيار البيئة المهيأة والنظيفة والآمنة للذبح.
وقدمت جمعية حماية المستهلك، في وقت سابق، عددًا من الإرشادات في التعامل مع الأضحية، ومنها: اتباع ما أوصت به الشريعة الإسلامية في طريقة الذبح، مع التسمية والتكبير وذكر الدعاء الوارد في ذلك، وأن تبدأ عملية الذبح بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة، ويستمر وقت ذبح الأضاحي حتى آخر أيام التشريق، اليوم الـ13، إضافة إلى أفضلية تقسيم الأضحية بحسب ما جاء في السنة النبوية.
وبالنسبة إلى ما يتعلق باختيار الأضحية، يجب أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام ووفق السن المعتبرة، وسليمة من العيوب، وأن تكون لائقة صحيًّا، ومطابقة للضوابط والمواصفات المعتبرة، مع التأكد من سلامة رأس الأضحية، وعدم وجود آثار إفرازات في العينين أو الأنف، وسلامتها من وجود تقرحات أو جروح أو أورام في داخل الفم أو خارجه، والتأكد من سلامة قوائم وأظلاف الحيوان.
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