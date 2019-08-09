“الخدمة المدنية” تصنف ضمن أفضل 15 جهة حكومية في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

صُنّفت وزارة الخدمة المدنية، ضمن أفضل (15) جهة حكومية في مستوى نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالإضافة إلى حصولها على فئة التقييم الخضراء ضمن قطاع العمل والعمال، وقفز تقييمها إلى نسبة 94%، وذلك في القياس الأخير لمؤشر النضج للخدمات الحكومية الإلكترونية الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” للربع الثاني من عام 2019م، حيث يعد مؤشر النضج أداة لتقييم وقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، وأحد مؤشرات الأداء الرئيسية في برنامج التحول الوطني 2020.

ويأتي هذا الإنجاز ليعكس مدى التقدم الذي حققته وزارة الخدمة المدنية ممثلةً في وكالة الوزارة للتحوّل الرقمي عبر منصة الخدمات الإلكترونية.

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من جهته أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحوّل الرقمي المهندس فيصل باخشوين، أنّ الوزارة تعمل على قدم وساق في سبيل أتمتة خدماتها والتحوّل نحو التعاملات الإلكترونية، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بها أكثر من 450 جهة وستة آلاف مختص من تلك الجهات، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 25 خدمة إلكترونية للمستفيدين والذي بلغ عددهم 3.2 مليون مستفيد، وقدر متوسط عدد عمليات الموارد البشرية بأكثر من 166 ألف عملية سنويًا.

وتقدم وزارة الخدمة المدنية، العديد من خدماتها للجهات وللمستفيدين وفق أحدث الأساليب التقنية وتعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسينها بما يتوافق مع جهودها للتحول الرقمي ومتطلبات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن مؤشر النضج للخدمات الحكومية الإلكترونية يهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الرقمية المتطورة والمتكاملة بما يتيح تقديم مزيد من الخدمات الحكومية للمستفيدين، ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي.

ويعمل برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية “يسِّر” بالتعاون مع كل الجهات الحكومية لجمع بيانات الخدمات والتدقيق فيها لضمان توافقها مع المعايير وذلك من خلال منصة “مرصد الخدمات الحكومية”.​