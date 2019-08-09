شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل القطار الآلي لنقل المسافرين للبوابات بمطار جدة.. نهاية أغسطس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

يدخل تشغيل القطار الآلي لنقل المسافرين من صالات السفر إلى أبواب صعود الطائرات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، حيز التنفيذ بنهاية شهر أغسطس الجاري.

كشف ذلك لـ«الخليج 365» المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، مفيداً بأن عدد كاونترات إنهاء الإجراءات 220 كاونتراً، إضافة إلى 80 كاونتر خدمة ذاتية، وسيتم توزيع الموظفين عليها حسب حاجة التشغيل للفترة الحالية.

وأضاف لـ«الخليج 365» أن عدد كاونترات الجوازات في المغادرة 56، وفي الوصول 72، إضافة إلى 63 في المغادرة، و52 في الوصول كاونترات خدمة ذاتية للجوازات، وأطوال سيور الأمتعة الممتدة تصل إلى 34 كيلومتراً.