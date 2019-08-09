شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج الأخضر».. استراتيجية للحفاظ على البيئة في مكة والمشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة)

نُفِّذت على أرض الواقع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مبادرة «استراتيجية الحج الأخضر»، التي تعنى بالحفاظ على بيئة الحج سليمة ومستدامة وخالية من التلوث من خلال الإدارة البيئة المتكاملة.

المبادرة التي قدمتها جمعية البيئة السعودية والمدعومة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، طُبِّقت من خلال 312 مكتباً لحجاج الخارج، و4 مكاتب لحجاج الداخل، وشملت سيارات النقل، ومنى، وعرفة، ومزدلفة، وسكن الحجاج بمكة المكرمة، ببرنامج علمي متكامل يشمل أكثر من ثلاثين مكوناً، يقوم بها فريق عمل مدرب وحريص كل الحرص على نجاحها، وشارك في تفعيلها بعد الإيمان بأهميتها مخيمات ومواقع الحرس الوطني في الحج ومكة المكرمة.

واستراتيجية «الحج الأخضر» هي مبادرات مُقدَّمة من أحد بيوت الخبرة البحثية التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز، كمبادرة علمية بحثية نتج عنها وضع استراتيجية متكاملة على مدار العام.