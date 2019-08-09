متطوعو الكهرباء يرشدون الحجاج التائهين بـ4 لغات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

بأربع لغات يشارك 20 متطوعا من الشركة السعودية للكهرباء في توجيه وإرشاد التائهين باستخدام التقنيات الحديثة لتوجيه وإرشاد الحجاج الذين لا يستدلون على وجهاتهم، أو الذين لا يستطيعون العودة إلى مخيمات الحملات التابعين لها، وذلك من خلال الأجهزة الذكية.

ويعمل فريق السعودية للكهرباء التطوعي منذ نقطة الوصول الأولى فـي مناطق ونقاط تمركز مختلفة، تشمل المشاعر المقدسة وبعض المرافق العامة التي يوجد فيها حجاج بيت الله الحرام، حيث تم تقسيم المتطوعين إلى ثلاث مجموعات موزعة حسب مهامهم، حيث يعمل فريق الإرشاد والتوجيه التطوعي على تزويد الحجاج بالمعلومات الأساسية ومساعدتهم بالإجابة على تساؤلاتهم المختلفة، منها: المرافق، والمناسك، والتوعية الصحية، والخدمات العامة، وكذلك مساعدة الحجاج التائهيـن وتقديم معلومات للحجاج عـن أوقات التفويج، ورمـي الجمرات، وتحرك الحافلات، وأوقات الذهاب إلى الحرم لأداء الصلاة، إضافة إلـى أي خدمات يمكن للمتطوع أن يساعد بها ضيوف الرحمن.

ويعمل الفريق التطوعي لخدمة كبار السن وأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة، على العناية بهم وتقديم يد المساعدة لهم بما يحتاجه الحاج من خدمات خاصة به وبمرافقيه.

يذكر أن الشركة سبق لها التعاون مع جمعية الكشافة السعودية في عام 1438هـ، وكان مجال التطوع في الإرشاد وتوجيه التائهين، وفي عام 1439هـ شاركت «السعودية للكهرباء» مع جمعية الهلال الأحمر السعودي بـ 12 متطوعا، في مجال الدعم والمساندة للمصابين من ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

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4 لغات :

1 الإنجليزية

2 التركية

3 الهندية

4 الفلبينية