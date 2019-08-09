الصحة تبدد مخاوف وأوجاع حجاج الفشل الكلوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

بددت وزارة الصحة مخاوف ضيوف الرحمن الذين يعانون من الفشل الكلوي من عدم تمكنهم من إجراء عمليات الغسيل الكلوي خلال أدائهم مناسك الحج، معلنة عن توفيرها لأجهزة الغسيل الكلوي والفرق الطبية المتخصصة داخل مستشفيات المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراء عمليات الأساس الكلوي.

وقالت الحاجة المصرية سهام عبدالسلام والبالغة من العمر 62 عاما « كنت متخوفة من صعوبة إجراء عمليات الغسيل الكلوي داخل المشاعر المقدسة خلال أداء الحج، ولكن أبلغت بأن وزارة الصحة سهلت الأمر ووفرت أجهزة الغسيل الكلوي والفرق المتخصصة داخل المشاعر المقدسة، في خدمة كبيرة لضيوف الرحمن وجهود غير مستغربة من حكومة خادم الحرمين الشريفين».

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وأضافت «أجري حاليا الغسيل في مركز الكلى بمستشفى النور التخصصي بكل يسر وسهولة ووسط اهتمام كبير وحسن استقبال وسهولة إجراءات، وأعامل وكأنني في بلدي، بالفعل المملكة هي بلدي الثاني، نشكرها على خدمتها للحجاج، سائلة الله العلي القدير أن يجزي العاملين في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن خير الجزاء».

فيما عبر الحاج التركي أكرام دومان البالغ من العمر 52 عاما عن سعادته عندما جرى استقباله وإجراء عملية الغسيل الكلوي له في مركز الكلى بالمستشفى مقدما شكره لقيادة المملكة ووزارة الصحة على الخدمات الكبيرة التي يقدمونها للحجاج.

وعبرت الحاجة التركية صفية ازدمير البالغة من العمر 65 عاما عن شكرها لوزارة الصحة على اهتمامها الكبير بالحجاج وتسهيلها لعمليات الغسيل الكلوي داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، رافعة أكف الدعاء لله عز وجل أن يجزي المملكة وقادتها خير الجزاء.