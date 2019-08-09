تعافي حاج باكستاني بعد فشل في عضلة القلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لم يتمالك الحاج محمد رمضان (باكستاني الجنسية) نفسه ففاضت دموعه فرحا بشفائه، نتيجة ما تعرض له من فشل في عضلة القلب وارتشاح رئوي حاد فقد على إثره الوعي.

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وتعود تفاصيل قصة الحاج رمضان حسب قوله «عندما كنت في المسجد الحرام قبل أداء الصلاة شعرت بضيق شديد في التنفس، وعلى الفور وصلت عربة الجولف الإسعافية، وجرى نقلي إلى طوارئ مستشفى أجياد ومن هنا فقدت الوعي».

وتدخل الفريق الطبي وشخص الحالة، بأنها عبارة عن ارتشاح رئوي حاد، وعلى إثر ذلك نقل إلى العناية المركزة، وفي أثناء وجوده في العناية ساءت حالته إلى أن حدث له توقف في عضلة القلب، وعلى الفور باشر الفريق الطبي عملية إنعاش القلب الرئوي.

وأعرب الحاج محمد رمضان عن بالغ شكره وعرفانه لما قدم له من رعاية طبية فائقة، داعيا المولى - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة وشعبها.