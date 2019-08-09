السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة شرعت الحضانات والروضات الموسمية في مكة المكرمة أمس في استقبال أطفال حجاج بيت الله بالداخل والخارج. وأوضحت مديرة مبادرة الحضانات والروضات الموسمية بتعليم مكة تهاني قدسي أن 8 حضانات وروضات موسمية بدأت في استقبال أطفال حجاج بيت الله الحرام منذ يومين، حيث بلغ عدد الأطفال المسجلين بالمسار الالكتروني 177 طفلا من حجاج الداخل و16 طفلا عبر جوال المبادرة من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية، مشيرة إلى أن هذه الحضانات تأتي مكملة لدور الأسرة، وتعنى برعاية وتربية الأطفال والحفاظ على أمنهم وسلامتهم من عمر شهر وحتى 6 سنوات.



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كانت هذه تفاصيل خبر حضانات الحج الموسمية تستقبل 193 طفلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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