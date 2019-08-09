موجات الحر البحرية تهدد الشعب المرجانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشفت دراسة جديدة أن موجات الحر البحرية الشديدة والمتكررة تمثل تهديدا أكبر بكثير للشعب المرجانية، مما كان يعتقد في السابق، حيث يمكنها أن تقتل هذه الشعب المرجانية على الفور.
وأظهرت الدراسة وفقا لباحثين أستراليين، أن ارتفاع درجات حرارة المياه مسؤول عن تبييض الشعب المرجانية، ويلحق الضرر بالطحالب الميكروسكوبية، وهي الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش داخل الشعب المرجانية وتمدها بالطاقة وتمنحها لونها النابض بالحياة.
وقال الباحثون إنهم تمكنوا، وللمرة الأولى، من إظهار كيف تؤثر هذه التطورات المناخية بشكل قاتل على الشعب المرجانية، كما أن لديهم أيضا أدلة على أن الهياكل العظمية، والتي هي أيضا من أنواع الحيوانات، تبدأ التحلل خلال أسابيع.
وأجريت الدراسة خلال فترة الاحتباس الحراري الكبيرة في المحيط، خلال عامي 2016 و2017، في منطقة الحيد المرجاني العظيم الذي أدى إلى تبييض ومقتل ما يقدر بثلث إلى نصف الشعب المرجانية.
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