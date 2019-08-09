اتهام رجل في قضية قتل بعد 25 عاما من حدوثها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الشرطة في أيرلندا الشمالية أمس أن رجلا يبلغ من العمر 60 عاما يواجه اتهاما في جريمة قتل وقعت قبل نحو عقدين من الزمن.

وجاء في بيان للشرطة على موقع تويتر أن محققين من فرع التحقيقات التاريخية بالشرطة في أيرلندا الشمالية وجهوا اتهاما للرجل في جريمة تعود إلى 1994 بقتل عامل بريد يدعى فرانسيس داميان كير والمعروف أيضا باسم فرانك دير، وعضوية منظمة محظورة. وجرى اتهام الرجل أيضا بالسرقة وحيازة سلاح ناري وذخيرة.

وكان كير تعرض لإطلاق نار في الرأس نوفمبر 1994 عندما اقتحم ثلاثة مسلحين مقر عمله بمكتب بريد مدينة نيوري، بالقرب من حدود أيرلندا. ونال رجلان حكما بالبراءة من تهمة القتل في 1996.