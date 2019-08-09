شركة مبيدات تعرض 8 مليارات دولار لتسوية 18 ألف قضية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن اقترحت شركة «باير» الألمانية دفع نحو ثمانية مليارات دولار لتسوية 18 ألف قضية في الولايات المتحدة، تدعي أن مبيد الأعشاب الضارة «جليفوسات»، والذي يباع تحت الاسم التجاري «راوند أب»، يسبب السرطان. ونقلت وكالة أنباء بلومبيرج عن مصادر مطلعة على المفاوضات في هذا الشأن القول إنه رغم أن أمام التوصل لمثل هذا لاتفاق شهورا طويلة، فمن شأنه، حال نجاحه، أن يخفف ضغوط المستثمرين على شركة الأدوية والمواد الكيميائية الألمانية على خلفية تعرضها لعملية تقاض واسعة.



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