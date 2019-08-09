انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية في منزل بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نورنبرج

انفجرت قنبلة يدوية من مخلفات الحرب العالمية الثانية في منزل رجل (35 عاما) في مدينة نورنبرج الألمانية، مما أسفر عن إصابة الرجل بإصابات بالغة.

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وأعلن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية بافاريا أمس أن الرجل كان يبحث بجهاز كشف عن أجزاء معدنية في إحدى الغابات، وعثر على القنبلة خلال ذلك.

وفي المنزل أراد الرجل تنظيف القنبلة، إلا أنها انفجرت، ما تسبب في إصابته في يديه.

وحذر المكتب من الإمساك بأشياء يشتبه في احتوائها على مواد متفجرة، مطالبة الأشخاص الذين يعثرون على مثل هذه الأشياء بالاتصال بالشرطة.