العثور على سلحفاة نافقة خنقا بمعدات صيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عثرت منظمة غير ربحية على سلحفاة من نوع السلاحف البحرية الخضراء المهددة بالانقراض، نافقة خنقا بمعدات صيد مهملة في جزيرة أسترالية نائية.

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وأضافت منظمة «سي شيبرد» أمس أن متطوعيها عثروا على السلحفاة النافقة، خلال عملية تنظيف وفحص للمواد البلاستيكية الدقيقة، استمرت على مدى أسبوع، الشهر الماضي في الشواطئ النائية لجزيرة موريتون الأسترالية.

يذكر أن السلاحف البحرية الخضراء التي تزن 200 كجم، ولديها أصداف طولها 122 سم، هي من الأنواع المهددة بالانقراض في أستراليا.

وعثر على اثنتين من السلاحف البحرية الخضراء غارقتين في نوفمبر الماضي، بسبب قمامة في خليج موريتون في المنطقة نفسها.