السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سنغافورة وجهت ماليزيا اتهامات ضد 17 مديرا حاليا وسابقا في شركة جولدمان ساكس الاستثمارية العملاقة، لتورطهم المزعوم في صندوق التنمية الحكومي «ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد1». ويعد صندوق التنمية الحكومي الماليزي موضوع تحقيق دولي واسع النطاق، يشمل سنغافورة وسويسرا وهونج كونج والولايات المتحدة، بعد الاشتباه في استيلاء مسؤولين ماليزيين رفيعي المستوى، بينهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق، على 5ر4 مليارات دولار من الأموال العامة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة فساد تلاحق 17 مديرا بماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.