بدء القبول في برنامج رواد سار للتوظيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طرحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» المرحلة الثانية لعملية قبول المرشحين الراغبين في العمل في برنامج (رواد سار)، المقرر أن يمتد لعام كامل، والهادف لاستقطاب نخبة من المهندسين السعوديين حديثي التخرج، وتدريبهم وإعدادهم للمساهمة في تحقيق الأهداف المستقبلية للشركة.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية في «سار» المهندس محمد الشمري، أن إدارة الشركة فتحت المجال للدفعة الثانية من المرشحين للتوظيف في عدد من المجالات فيها، مواكبة بذلك أهداف رؤية المملكة 2030، وسعيا منها لتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية، التي تحظى بدعم واهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة، معتمدة على النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى للبرنامج، إذ بدأت «سار» في استقبال المتقدمين من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

وذكر أن يوم 17 أغسطس الحالي، سيكون آخر موعد لقبول المتقدمين، في حين ستبدأ الشركة في إجراء الاختبارات والمقابلات لاختيار المرشحين بدءا من 25 أغسطس، مشيرا إلى أن التخصصات المطلوبة للبرنامج تشمل الهندسة الصناعية، الكهربائية، الميكانيكية، المدنية.

وأكد أن المتدرب سيخضع لعدد من المراحل التي تصقل تجربته، أبرزها التدريب أثناء العمل لإعطاء المتدرب نظرة عامة وشاملة عن القطاعات داخل الشركة وآلية سير العمل، ويتضمن برنامج «رواد سار» أيضا جملة من الأنشطة والدورات التدريبية والتطويرية، الهادفة إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة في مسيرتهم العملية، إلى جانب برنامج إعارة وتدريب خارجي مع شركات عالمية رائدة في مجال السكك الحديدية.

وأشار مدير عام الموارد البشرية، إلى المزايا التي سيحظى بها المتدرب فور قبوله النهائي في البرنامج، إذ سيحصل على راتب يبدأ من 11 ألف ريال، إضافة للتأمين الطبي الشامل له ولزوجته وأطفاله ووالديه.

الدفعة الثانية من برنامج رواد سار

17 أغسطس

آخر موعد لقبول المتقدمين 25 أغسطس

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بدء المقابلات لاختيار المرشحين

التخصصات المطلوبة

الهندسة الصناعية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة المدنية

مزايا المتدرب

• راتب يبدأ من 11 ألف ريال

•التأمين الطبي الشامل له ولزوجته وأطفاله ووالديه