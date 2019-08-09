- 1/2
- 2/2
تغنَّى الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا في نسخته الإنجليزية، بمحترف الهلال اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز.
وغرّد الحساب على صفحته في موقع تويتر قائلًا: "ماذا نريد من المهاجم أكثر من ذلك؟.. لعب 7 مباريات سجّل فيهم 7 أهداف".
وكان الاتحاد الآسيوي قد اختار اللاعب ليكون الأفضل ونجم مباريات ذهاب دور الـ16 في المسابقة، بعد الهاتريك الذي سجّله في شباك الأهلي.
وتغلَّب الهلال على الهلال في مباراة الذهاب بأربعة أهداف لهدفين، سجل منها غوميز ثلاثة أهداف ليضع الزعيم قدمًا في الدور ربع النهائي قبل مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.
“الآسيوي" يتغنَّى بمحترف "الهلال": يا له من مهاجم!محمد السيّد الخليج 365 2019-08-09
تغنَّى الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا في نسخته الإنجليزية، بمحترف الهلال اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز.
وغرّد الحساب على صفحته في موقع تويتر قائلًا: "ماذا نريد من المهاجم أكثر من ذلك؟.. لعب 7 مباريات سجّل فيهم 7 أهداف".
وكان الاتحاد الآسيوي قد اختار اللاعب ليكون الأفضل ونجم مباريات ذهاب دور الـ16 في المسابقة، بعد الهاتريك الذي سجّله في شباك الأهلي.
وتغلَّب الهلال على الهلال في مباراة الذهاب بأربعة أهداف لهدفين، سجل منها غوميز ثلاثة أهداف ليضع الزعيم قدمًا في الدور ربع النهائي قبل مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
05:49 PM
اختير الأفضل في مباريات الذهاب من دور الـ16
تغنَّى الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا في نسخته الإنجليزية، بمحترف الهلال اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز.
وغرّد الحساب على صفحته في موقع تويتر قائلًا: "ماذا نريد من المهاجم أكثر من ذلك؟.. لعب 7 مباريات سجّل فيهم 7 أهداف".
وكان الاتحاد الآسيوي قد اختار اللاعب ليكون الأفضل ونجم مباريات ذهاب دور الـ16 في المسابقة، بعد الهاتريك الذي سجّله في شباك الأهلي.
وتغلَّب الهلال على الهلال في مباراة الذهاب بأربعة أهداف لهدفين، سجل منها غوميز ثلاثة أهداف ليضع الزعيم قدمًا في الدور ربع النهائي قبل مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.
، “الآسيوي" يتغنَّى بمحترف "الهلال": يا له من مهاجم! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر “الآسيوي" يتغنَّى بمحترف "الهلال": يا له من مهاجم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.