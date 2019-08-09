، الخضراوي يتأهل لدور الــ32 في بطولة نيجيريا لكرة الطاولة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي إلى دور الــ32 في بطولة نيجيريا الدولية بعد تغلبه على لاعب المنتخب النيجيري أوجستنا اومونول بنتيجة 4-0، في دور الــ64، وكانت نتيجة الأشواط على النحو التالي: الشوط الأول (11- 6)، الشوط الثاني (11- 2)، الشوط الثالث (11- 8)، الشوط الرابع (11- 2).
وفي دور الـ32 سيلاقي لاعب المنتخب السعودي علي الخضراوي، لاعب المنتخب البرازيلي مونتيرو تانجو؛ لدخول دور الـ16.
كما خسر لاعب المنتخب السعودي عبدالعزيز بوشليبي، من اللاعب المصري يوسف عبدالعزيز، بنتيجة 4-2؛ وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها بوشليبي في مباراته الثانية أمام اللاعب النيجيري.
الخضراوي يتأهل لدور الــ32 في بطولة نيجيريا لكرة الطاولةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-09
تأهل لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي إلى دور الــ32 في بطولة نيجيريا الدولية بعد تغلبه على لاعب المنتخب النيجيري أوجستنا اومونول بنتيجة 4-0، في دور الــ64، وكانت نتيجة الأشواط على النحو التالي: الشوط الأول (11- 6)، الشوط الثاني (11- 2)، الشوط الثالث (11- 8)، الشوط الرابع (11- 2).
وفي دور الـ32 سيلاقي لاعب المنتخب السعودي علي الخضراوي، لاعب المنتخب البرازيلي مونتيرو تانجو؛ لدخول دور الـ16.
كما خسر لاعب المنتخب السعودي عبدالعزيز بوشليبي، من اللاعب المصري يوسف عبدالعزيز، بنتيجة 4-2؛ وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها بوشليبي في مباراته الثانية أمام اللاعب النيجيري.
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
05:19 PM
تأهل لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي إلى دور الــ32 في بطولة نيجيريا الدولية بعد تغلبه على لاعب المنتخب النيجيري أوجستنا اومونول بنتيجة 4-0، في دور الــ64، وكانت نتيجة الأشواط على النحو التالي: الشوط الأول (11- 6)، الشوط الثاني (11- 2)، الشوط الثالث (11- 8)، الشوط الرابع (11- 2).
وفي دور الـ32 سيلاقي لاعب المنتخب السعودي علي الخضراوي، لاعب المنتخب البرازيلي مونتيرو تانجو؛ لدخول دور الـ16.
كما خسر لاعب المنتخب السعودي عبدالعزيز بوشليبي، من اللاعب المصري يوسف عبدالعزيز، بنتيجة 4-2؛ وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها بوشليبي في مباراته الثانية أمام اللاعب النيجيري.
، الخضراوي يتأهل لدور الــ32 في بطولة نيجيريا لكرة الطاولة ،
المصدر : الخليج 365
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