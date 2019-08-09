، شاهد.. مراكز الضبط الأمني بالطائف تعيد 6 آلاف شخص بلا تصاريح لدخول مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت بصمات 76 مخالفًا لأنظمة الحج وسط جهودها الكبيرة.. جولة ميدانية لـ"الخليج 365"

أوضحت إحصائيات مراكز الضبط الأمني بالطائف؛ عن إعادة 6565 شخصًا من القادمين إلى مكة، ولا يملكون تصاريح بالدخول، فيما تم تسجيل بصمات 76 مخالفًا لأنظمة الحج، ولا يمتلكون تصاريح لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.

وفي التفاصيل: يبذل رجال الأمن بنقاط الفرز والمنع، جهودًا كبيرة لتسهيل دخول الحجاج، ومنع كل من لا يحمل تصريحًا للحج، بالإضافة لمنع الشاحنات ومركبات الأجرة غير النظاميين من السير على الطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة، ويتم بصفة دائمة تحويل مسار طريقهم إلى طريق الجموم، والذي يربط الطائف بجدة دون الدخول إلى مكة، بالإضافة إلى تنظيم وتسهيل دخول ضيوف الرحمن بكل راحة ويسر.

حيث قامت "الخليج 365" بجولة ميدانية مصورة، على نقاط الفرز والتفتيش باتجاه مكة المكرمة؛ حيث تعدّ هذه النقاط الأمنية من أهم نقاط الفرز؛ وذلك لما يشهده الطريق من كثافة مرورية عالية، من الشاحنات وحافلات نقل الحجاج، والمركبات الصغيرات القادمة من الرياض والمناطق الجنوبية على مدار الأربع والعشرين ساعة.

ورصدت عدسة "الخليج 365" رجال الأمن أثناء أدائهم مهام عملهم؛ من خلال التأكد من نظامية الحجاج وعابري الطريق، ومنع المقيمين غير المصرح لهم بدخول المشاعر المقدسة من الدخول باتجاه مكة.

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