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أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ونفذت العديد من النشاطات التي تواكب مظاهر العيد؛ من أبرزها تهيئة المسالخ ونظافتها والإشراف على عملية تنظيم استلام الأضاحي وتسليمها.
وعملت على زيادة عمالة الجزارة وعمال النظافة ودعم القوى العاملة من أطباء بيطريين؛ للكشف الطبي على ذبائح الأضاحي بعد عملية الذبح والتأكد من خلوّها من الأمراض التي تصيب بعض المواشي.
وشددت أمانة المنطقة الرقابة الصحية على المستثمرين لدى الأمانة، وفق العقود المبرمة بين الطرفين ودورها في المحافظة والعناية والاهتمام بنظافة المسالخ، وكل ما من شأنه صحة وسلامة عمال الجزارة.
وأكدت ضرورة توخي الحيطة والتأكد من الاشتراطات الواجب توافرها عند شراء المواشي المراد ذبحها من الأضاحي.
وحرصت إدارة الحدائق والتجميل بوكالة الخدمات التابعة للأمانة، على تجميل الحدائق والميادين من خلال إعادة زراعة العديد من أنواع الزهور الموسمية وتنسيق الأشجار بالشوارع والطرقات، وإعادة صيانة ألعاب الأطفال بالمسطحات الخضراء بمدينة عرعر، وكذلك تكثيف فرق النظافة وتركيب أحبال الزينة بالشوارع.
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 06:29 PM
وفّرت الدعم اللازم من الأطباء البيطريين للكشف على الأضاحي"أمانة الشمالية" تنهي تجهيز المسالخ والمنتزهات استعدادًا للعيد
أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ونفذت العديد من النشاطات التي تواكب مظاهر العيد؛ من أبرزها تهيئة المسالخ ونظافتها والإشراف على عملية تنظيم استلام الأضاحي وتسليمها.
وعملت على زيادة عمالة الجزارة وعمال النظافة ودعم القوى العاملة من أطباء بيطريين؛ للكشف الطبي على ذبائح الأضاحي بعد عملية الذبح والتأكد من خلوّها من الأمراض التي تصيب بعض المواشي.
وشددت أمانة المنطقة الرقابة الصحية على المستثمرين لدى الأمانة، وفق العقود المبرمة بين الطرفين ودورها في المحافظة والعناية والاهتمام بنظافة المسالخ، وكل ما من شأنه صحة وسلامة عمال الجزارة.
وأكدت ضرورة توخي الحيطة والتأكد من الاشتراطات الواجب توافرها عند شراء المواشي المراد ذبحها من الأضاحي.
وحرصت إدارة الحدائق والتجميل بوكالة الخدمات التابعة للأمانة، على تجميل الحدائق والميادين من خلال إعادة زراعة العديد من أنواع الزهور الموسمية وتنسيق الأشجار بالشوارع والطرقات، وإعادة صيانة ألعاب الأطفال بالمسطحات الخضراء بمدينة عرعر، وكذلك تكثيف فرق النظافة وتركيب أحبال الزينة بالشوارع.
، "أمانة الشمالية" تنهي تجهيز المسالخ والمنتزهات استعدادًا للعيد ،
المصدر : الخليج 365
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