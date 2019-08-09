السعودية اليوم / أمانة الجوف تستكمل طريق الملك عبدالله البديل المؤدي للجامعة



سكاكا 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

شرعت أمانة الجوف في استكمال مشروعاً حيوياً يتمثل في الجزء المتبقي من امتداد طريق الملك عبدالله (البديل)، وبوصفه شريان حيوي يربط شمال غربي مدينة سكاكا بطريق الملك خالد المطار، ويسهل الحركة المرورية لطلاب ومنسوبي الجامعة والكلية التقنية ويمنحهم خيارات أكثر للوصول إلى مقار دراستهم، ويسهم في تخفيف الضغط في الحركة المرورية على طريق المطار.

ورفع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على دعمهما لمشروعات الأمانة وتذليل العقبات أمام تنفيذها، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لمتابعته الدائمة .

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18:53ت م

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