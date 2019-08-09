السعودية اليوم / أمين عسير يتفقد مسلخ الأمانة النموذجي



أبها 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد محمد الحميدي مسلخ الأمانة النموذجي بمدينة أبها يرافقه وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله المصلح .

واطلع الحميدي خلال الزيارة على جاهزية المسلخ وسير العمل وطاقته الاستيعابية ومدى استيفائه للاشتراطات الصحية، متفقداً صالات الذبح والآلية المتبعة في تشغيل المسلخ خلال أيام

عيد الأضحى.

ووقف الحميدي على المرافق وحظائر المواشي والمراحل التي تمر بها الذبائح، وطرق الكشف البيطري للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، موجهاً بأهمية التأكد

من جاهزية المسلخ وفق الخطط الموضوعة مسبقاً، حيث خصص مساراً لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك تسهيلاً لخدمتهم وتوفير كافة الخدمات الممكنة لهم.

// انتهى //

18:49ت م

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