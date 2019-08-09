السعودية اليوم / بلدية الحازمي في بيشة تنفذ 18 جولة تفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم



أبها 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

نفّذت بلدية الحازمي بمنطقة عسير خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، 18 جولة تفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم والبوفيهات، للتأكد من مدى الالتزام بالنظافة العامة للمنشآت الغذائية والعاملين فيها، والتأكد من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية.

وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني ، أن الجولة شملت أكثر من 40 محلاً، تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، فيما صُودر 135 كيلوغراماً لمواد منتهية وغير صالحة للاستخدام، ورصد 8 مخالفات في تدني مستوى النظافة وإغلاق 3 محلات وانذار 14 محل .

وبيّن القرني أن الجولة تأتي ضمن عدة جولات تنفذها البلدية خارج أوقات الدوام الرسمي لرصد المخالفات من قبل العمالة والمحلات والمطاعم واستغلال أوقات الإجازة، مشيراً إلى أن البلدية لن تتهاون وستطبق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.

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18:49ت م

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