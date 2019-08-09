حج / أمانة جدة تعتمد مواقع بيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة لموسم حج 1440هـ



جدة 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

اعتمدت وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة عدد (6) مواقع لبيع الأنعام عن طريق السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ ضمن سعي الأمانة للتخفيف على المواطنين والمقيمين وذلك وفق آلية منظمة لهذا العمل.

حيث أضحت مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام المهندس عهود الشمراني أن نقاط بيع الأنعام ستكون موزعة في أنحاء المحافظة، ويسمح من خلالها البيع من السيارات المتنقلة، مشيرة أن تلك المواقع جهزت بما يتناسب وعدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان المدينة وكذلك لتنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي ، وأن المواقع التي يسمح بالبيع من خلالها في السيارات المتنقلة هي: (بلدية ثول شرق الخط السريع) – (بلدية الجنوب بحي الأجاويد خلف بندة) (بلدية طيبة شارع الحمدانية) – (بلدية حي السبيل بجوار المسلخ الأهلي) – (بلدية أبرق الرغامة بموقعين: الأول بجوار مسلخ البلدية الرئيسي والموقع الثاني يقع أمام مصنع البيبسي).

من جهة أخرى طالبت أمانة جدة المواطنين والمقيمين بالتعاون والالتزام بتلك المواقع وعدم الشراء من البائعين الجائلين في غير المواقع المعتمدة ضماناً لصحة الأنعام المباعة لهم، وأكدت أمانة محافظة جدة، أنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات على ممارسي نشاط بيع الأنعام بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

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18:27ت م

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