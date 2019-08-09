حج / " الغذاء والدواء " تُقدم برامج توعوية وتثقيفية لضيوف الرحمن



منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

استكملت الهيئة العامة للغذاء والدواء جهودها التوعوية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام عبر تواجدها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، عبر تخصيص برنامج موجه للحجاج القادمين من داخل المملكة لتقديم معلومات توعوية تساعدهم على التعامل الآمن مع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

وقدمت الهيئة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي لحجاج الداخل باقة من المعلومات والإرشادات التوعوية بعدة لغات، وكذلك قامت بعمل دراسات مسحية على الحجاج لقياس مدى وعيّهم بالإجراءات الصحيحة للتعامل مع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وذلك بهدف تحليل نتائج الدراسة بعد انتهاء موسم الحج وتزويد الجهات الحكومية المعنية بنتائجها للأخذ بها خلال موسم الحج القادم .

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الغذاء والدواء قد كثفت جهودها التوعوية خلال موسم حج هذا العام في العديد المواقع مثل صالات قدوم الحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وحافلات نقل الحجاج، وقطار الحرمين، وساحات الحرم المكي، بالإضافة إلى توعية العاملين في منشآت الإعاشة الغذائية .

كما قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء قدمت برامجها التوعوية بتسع لغات مختلفة هي " اللغة العربية، الانجليزية، الفرنسية، الأوردية، الهندية، البنغالية، المالاوية (الماليزية)، والاندونيسية ، والتركية، بمشاركة نحو 132 متطوعاً ضمن برنامج "غد التطوعي" الذي تنفذه الهيئة.

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18:26ت م

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