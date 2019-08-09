حج / ٣٢٪؜ ارتفاع في عمليات القلب للحجاج بمدينة الملك عبدالله الطبية مقارنة بالعام الماضي



مكة المكرمة في 08 ذو الحجة 1440 ه الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

ارتفعت عمليات القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة بنسبة ٣٢ ٪؜ لحجاج بيت الله الحرام مقارنة بالعام الماضي .

وكشفت الإدارة الطبية بالمدينة في أحدث إحصائية لها أنه منذ أول يوم من شهر ذي القعدة وحتى أمس تم إجراء 445 عملية قسطرة قلبية و 24 عملية قلب مفتوح، في حين أجريت العام الماضي خلال نفس الفترة 338 عملية قسطرة قلبية و 20 عملية قلب مفتوح .

وبينت أن هناك عدة اجتماعات تعقد على مدار اليوم بين أطباء القلب واطباء جراحة القلب يتم خلالها مناقشة حالات المرضى واتخاذ القرارات الطبية حيالها بشكل عاجل.

يذكر أن مركز القلب بالمدينة الطبية مجهز بأحدث التقنيات في مجال طب القلب ويضم كفاءات مؤهلة على مستوى عالٍ خاصةً انها تعتبر المرجع التخصصي للمرضى من الحجاج خلال موسم الحج ويأتي ذلك نظير الدعم اللا محدود من حكومتنا الرشيدة وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، واستنفار وزارة الصحة لطاقاتها وتقديم خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام، استشعاراً منها بعظم المسؤولية المنوطة بها تجاههم، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بيسر وسهولة.

// انتهى //

17:46ت م

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