الأرصاد: بيئة المشاعر جاهزة لاستقبال الحجاج بأحدث تقنيات قياس جودة الهواء

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أوضح الناطق الرسمي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن منى وعرفة جاهزتان بيئيًا لاستقبال حجاج بيت الله من خلال المسح الشامل والجولات التفتيشية التي قامت بها الهيئة منذ وقت مبكر للتأكد من التزام جميع المنشآت والقطاعات العاملة في الحج بالمعايير البيئية والمقاييس.

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وأشار “القحطاني” إلى أن الهيئة استخدمت في هذا العام أدق التقنيات في مجال قياس ومراقبة جودة الهواء وكذلك الكشف على الملوثات، حيث تسعى الهيئة بكل إمكاناتها لتطبيق الالتزام البيئي في موسم الحج ليتمكن حجاج بيت الله الحرام من تأدية مناسكهم في أجواء بيئية سليمة.

وأنهت فرق التفتيش البيئي بمنطقة مكة المكرمة 573 زيارة للمنشآت للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية لموسم الحج لهذا العام، حيث رصدت الفرق 242 مخالفة بيئية، وأنهت فرق التفتيش البيئي بمنطقة المدينة المنورة بدورها 366 زيارة للمنشآت حيث رصدت الفرق 74 مخالفة بيئية.

وأضاف الناطق الرسمي أن فرق التفتيش بالهيئة تقوم بأعمالها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة على كافة المنشآت بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة بهدف التأكد من الجاهزية الكاملة وتوافر الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية للمواقع ذات التأثير البيئي المحتمل ورصد المخالفات عليها إن وجدت والتأكد من إزالة وإصلاح أي مخالفة قائمة أو مستحدثة، حيث إنه من ضمن المهام الرئيسية للهيئة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ التفتيش على جميع المنشئات الصناعية والأنشطة ذات التأثيرات البيئية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والأماكن والطرق التي يسلكها ضيوف الرحمن، والتفتيش على البعثات الطبية والمراكز الصحية بالحج والتأكد من تطبيقها للاشتراطات البيئة والتخلص الآمن من النفايات الطبية، وكذلك التفتيش على مواقع الإعاشة واستعدادات المسالخ ومطابقتها للاشتراطات البيئية.