الأرصاد: هذه توقعات الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (غائمًا جزئيًا إلى غائم) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و(صحو) على المدينة المنورة، و(غائم جزئي) على جدة.

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وأفادت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 40 درجة، والرياح غربية إلى شمالية غربية, بسرعة 15 – 38 كيلو مترًا في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 40 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 35 كيلو مترًا في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 40 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية, بسرعة 15 – 40 كيلو مترًا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 40 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 – 38 كيلو مترًا في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 40 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 – 38 كيلو مترًا في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 36 درجة، والرياح شمالية غربية، بسرعة 15 – 38 كيلو مترًا في الساعة.