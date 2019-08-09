شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «أمن الدولة»: أنظمة الدولة كفلت للموقوفين أمنياً حق الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة)

كشف المتحدث الرسمي لأمن الدولة اللواء المهندس بسام عطية رداً على سؤال لـ«الخليج 365» خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحج، أن أنظمة الدولة والأنظمة الحقوقية كفلت حق الموقوفين أمنياً ومنها الحج.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي رداً على سؤال آخر لـ«الخليج 365» اكتمال المرحلة الأولى لوصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى.

وأضاف: «نسأل الله أن لا نواجه أي طارئ، ومسؤولياتنا في خدمة الحجاج والمحافظة على أمنهم تُحتِّم علينا الجاهزية والاستعداد للتدخل السريع في كافة الظروف».

وأوضح التركي خلال المؤتمر، أن عمليات النقل ستتواصل على مدار اليوم (الجمعة) استعداداً لعملية التصعيد إلى مشعر عرفات التي ستبدأ مع فجر غدٍ (السبت)، ويعقب ذلك مرحلة النفرة من عرفات إلى مزدلفة للمبيت بها والعودة مرة أخرى إلى مشعر منى.

وأشار اللواء التركي إلى أن عمليات نقل الحجاج تمت بانسيابية عالية وبإجراءات تنظيمية في الحركة المرورية على كافة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة وفي مشعر منى.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي، أن الغالبية العظمى من الحجاج وصلوا إلى مشعر منى، ولم يتبق سواء 10% في طريقهم لقضاء يوم التروية.

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ولفت قاضي إلى تدني مُعدَّل تعطل الحافلات بنسبة لا تصل إلى نصف في المئة، بعد أن كانت في السنوات الماضية من 5-6%، مرجعاً ذلك إلى الاستعدادات التي وفرتها وزارة الحج والعمرة من حافلات جديدة لم تتجاوز 7 سنوات.

وتابع: «تم توفير غرف عمليات ذات بنية رقمية عالية لمتابعة الحافلات، ما أدى لرفع كفاءة النقل عن السنوات الماضية، فضلاً عن غرفة عمليات لمتابعة الخدمات داخل المخيمات في المشاعر المقدسة التي يبلغ عددها في مشعري منى وعرفات أكثر من 35 ألف خيمة في أتم الجاهزية».

وبيّن قاضي أن عملية تصعيد الحجاج سوف تُستكمل إلى مشعر عرفات مباشرة بالنسبة للحجاج المتبقين في مكة المكرمة، وهم ما بين 20-22% من مجموع الحجاج، موضحاً أن أكثر من 150 ألف حاج توجهوا مباشرة إلى مشعر عرفات مباشرة، على أن يتم مسح شامل من جانب وزارة الحج والعمرة وفرقها للمتابعة والمراقبة لكافة المساكن التي تبلغ نحو 4000 مسكن، للتأكد من خلوها من الحجاج الذين قدموا من خارج المملكة العربية السعودية.

وقال قاضي: «يتم التنسيق مع وزارة الصحة لنقل الحجاج المرضى إلى مشعر عرفات بعد أن من الله عليهم بالشفاء، حيث يحتاجون لعناية صحية خاصة ومن ثم نقلهم للمشاعر المقدسة».

وناشد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، حجاج بيت الله الحرام التقيد بجداول التفويج من مخيماتهم إلى جسر الجمرات حسب مواعيد الخروج المبلغة لكل من منى إلى جسر الجمرات ومكة المكرمة، بما يضمن منع أي تزاحم أو تدافع في الطرق المؤدية إلى الجمرات والحرم المكي، وعدم حمل الأمتعة واستخدام المضلات للوقاية من ضربات الشمس.

وكان المتحدث باسم قيادة قوات أمن الحج العقيد سامي بن محمد الشويرخ، قد بيَّن الخطط الأمنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والجهود المبذولة لتنظيم المشاة أثناء دخولهم لمشعر منى، موضحاً أن المرحلة الثانية من خطط إدارة الحشود والخطط المرورية المرتبطة بها بدأت منذ الساعات الأولى اليوم وفق ما خُطط له مسبقاً، لافتاً إلى أن هناك متابعة ورصد لتنقلات الحجاج من خلال المتابعة الجوية على الطرق الرئيسية، سواء في طرق السير المخصصة للمركبات والحافلات، أو طرق المشاة المخصصة لمن يرغب في أن يتجه مباشرة إلى مشعر منى مشياً على الأقدام.

وأوضح الشويرخ أن الأمن العام يعمل على تنفيذ خطط تتعلق بتنظيم الحجاج بما ينسجم مع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، ويقوم بضبط حملات الحج الوهمية في مختلف مناطق المملكة التي تستغل حاجة المواطنين والمقيمين لأداء الحج بالاحتيال وجمع الأموال بطريقة غير مباشرة، حيث تم ضبط 256 مكتباً وهمياً في مختلف مناطق المملكة، وتم إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، كما تمت إعادة 16.903 أشخاص كانوا يحاولون المرور من مداخل مكة من أجل أداء نسك الحج بدون الحصول على تصريح حج نظامي، كما تمت إعادة 218.696 مركبة مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج، كما تم الشروع في تطبيق النظام بحق 819 مقيماً و49 ناقلاً للحجاج بطريقة غير نظامية، كما تمت إعادة 476 مقيماً صدرت رخص الإقامة لهم من خارج العاصمة المقدسة وإعادتهم إلى المكان الذي صدرت منه رخص الإقامة.