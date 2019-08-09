شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليون رغيف وفرتها المخابز لضيوف الرحمن خلال يومين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

كشف لـ«الخليج 365» رئيس لجنة المخابر فائز حمادة، أنه تم إنتاج 22 مليون رغيف بمختلف أشكالها خلال يومي 7 و8 ذي الحجة، من جميع المخابز في مكة المكرمة وجدة والطائف، إلى جانب 4 مخابز جديدة بجوار المشاعر المقدسة.

وأوضح رئيس المخابز، أن الشركات السعودية للمطاحن في مكة وجدة وفّرت 800 ألف كيس من الدقيق.