شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليون رغيف وفرتها المخابز لضيوف الرحمن خلال يومين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)
كشف لـ«الخليج 365» رئيس لجنة المخابر فائز حمادة، أنه تم إنتاج 22 مليون رغيف بمختلف أشكالها خلال يومي 7 و8 ذي الحجة، من جميع المخابز في مكة المكرمة وجدة والطائف، إلى جانب 4 مخابز جديدة بجوار المشاعر المقدسة.
وأوضح رئيس المخابز، أن الشركات السعودية للمطاحن في مكة وجدة وفّرت 800 ألف كيس من الدقيق.
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