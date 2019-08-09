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22 مليون رغيف وفرتها المخابز لضيوف الرحمن خلال يومين

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

كشف لـ«الخليج 365» رئيس لجنة المخابر فائز حمادة، أنه تم إنتاج 22 مليون رغيف بمختلف أشكالها خلال يومي 7 و8 ذي الحجة، من جميع المخابز في مكة المكرمة وجدة والطائف، إلى جانب 4 مخابز جديدة بجوار المشاعر المقدسة.

وأوضح رئيس المخابز، أن الشركات للمطاحن في مكة وجدة وفّرت 800 ألف كيس من الدقيق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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