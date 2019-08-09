شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تجهز 6 مواقع للحلاقة في مشعر منى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى) جهزت الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية بأمانة العاصمة المقدسة 6 مواقع للحلاقة في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، ولتمكينهم من أداء شعيرة الحلق والتقصير وفق أساليب صحية وآمنة. وفي مشعر عرفات نفذت الأمانة أعمال غسل ساحات جبل الرحمة لاستقبال ضيوف الرحمن. وتعمل أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتقديم منظومة من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لأداء نسكهم بكل يسر.



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