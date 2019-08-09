السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تصدر الطريق السريع، جدة - مكة المكرمة (الشميسي) مداخل مكة الستة في عبور حجاج الداخل إلى مكة المكرمة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا لإحصاءات هيئة الإحصاء لحجاج الداخل طبقا للجنس من المواطنين والمقيمين، سواء كانوا ذكورا أو إناثا.



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كانت هذه تفاصيل خبر الشميسي أكثر المنافذ عبورا لحجاج الداخل إلى مكة خلال 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.